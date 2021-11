Tombebœuf Tombebœuf Lot-et-Garonne, Tombeboeuf Menu de Noël Tombebœuf Tombebœuf Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tombeboeuf

Menu de Noël Tombebœuf, 25 décembre 2021, Tombebœuf. Menu de Noël Tombebœuf

2021-12-25 12:00:00 – 2021-12-25

Tombebœuf Lot-et-Garonne Tombebœuf EUR 39 39 Le restaurant du lac propose son menu de Noël à déguster sur place.

Réservations obligatoires. Le restaurant du lac propose son menu de Noël à déguster sur place.

Réservations obligatoires. Le restaurant du lac propose son menu de Noël à déguster sur place.

Réservations obligatoires. Restaurant du lac

Tombebœuf

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT Lot-et-Tolzac

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tombeboeuf Autres Lieu Tombebœuf Adresse Ville Tombebœuf lieuville Tombebœuf