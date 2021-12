Eymet Eymet Dordogne, Eymet Menu de Noël | Restaurant Andine Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Menu de Noël | Restaurant Andine Eymet, 24 décembre 2021, Eymet. Menu de Noël | Restaurant Andine Place Gambetta Eymet Eymet

2021-12-24 – 2021-12-24 Place Gambetta Eymet

Eymet Dordogne Le restaurant Andine vous propose un menu pour les fêtes de fin d’année. Possibilité de prendre le menu à emporter Menu de Noël

Entrée :

Gambas à la plancha sauce chimichuri (herbes, huile d’olive, citron)

Salade aux noix



ou

Conchas atomicas

Saint Jacques gratinées au beurre aillé et vin blanc Plat :

Filet de Saint Pierre sauce citron vert et gingembre

Risotto de quinoa à l’encre de seiche

ou

Pavé de thon sauce coco et tamarin (fruit acidulé)

Légumes croquants

Riz au sésame Dessert :

Bûche aux fruits éxotiques

Truffe au chocolat et confiture de lait

Alfajor au miel Le restaurant Andine vous propose un menu pour les fêtes de fin d’année. Possibilité de prendre le menu à emporter Menu de Noël

Entrée :

Gambas à la plancha sauce chimichuri (herbes, huile d’olive, citron)

Salade aux noix



ou

Conchas atomicas

Saint Jacques gratinées au beurre aillé et vin blanc Plat :

Filet de Saint Pierre sauce citron vert et gingembre

Risotto de quinoa à l’encre de seiche

ou

Pavé de thon sauce coco et tamarin (fruit acidulé)

Légumes croquants

Riz au sésame Dessert :

Bûche aux fruits éxotiques

Truffe au chocolat et confiture de lait

Alfajor au miel +33 9 81 18 33 41 Le restaurant Andine vous propose un menu pour les fêtes de fin d’année. Possibilité de prendre le menu à emporter Menu de Noël

Entrée :

Gambas à la plancha sauce chimichuri (herbes, huile d’olive, citron)

Salade aux noix



ou

Conchas atomicas

Saint Jacques gratinées au beurre aillé et vin blanc Plat :

Filet de Saint Pierre sauce citron vert et gingembre

Risotto de quinoa à l’encre de seiche

ou

Pavé de thon sauce coco et tamarin (fruit acidulé)

Légumes croquants

Riz au sésame Dessert :

Bûche aux fruits éxotiques

Truffe au chocolat et confiture de lait

Alfajor au miel Restaurant Andine

Place Gambetta Eymet Eymet

dernière mise à jour : 2021-12-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Place Gambetta Eymet Ville Eymet lieuville Place Gambetta Eymet Eymet