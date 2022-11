Menu de Noël Méru Méru Catégories d’évènement: Méru

Oise

Menu de Noël Méru, 19 décembre 2022, Méru. Menu de Noël

2 Place de l’Hôtel de Ville Méru Oise

2022-12-19 – 2022-12-23 Méru

Oise Méru 26 26 26 Nous proposons un menu spécial à l’occasion des fêtes de fin d’année la semaine du 19 au 23 décembre en plus de notre ardoise habituelle. Menu entrée – plat et dessert au tarif de 26 € Réservation conseillée par téléphone au 03 44 22 41 54 Nous proposons un menu spécial à l’occasion des fêtes de fin d’année la semaine du 19 au 23 décembre en plus de notre ardoise habituelle. Menu entrée – plat et dessert au tarif de 26 € Réservation conseillée par téléphone au 03 44 22 41 54 brasserie-le-bordeaux@orange.fr +33 3 44 22 41 54 http://www.brasserie-le-bordeaux.fr/ Le Bordeaux

Méru

dernière mise à jour : 2022-11-24 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

Détails Catégories d’évènement: Méru, Oise Autres Lieu Méru Adresse 2 Place de l'Hôtel de Ville Méru Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre Ville Méru lieuville Méru Departement Oise

Méru Méru Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meru/

Menu de Noël Méru 2022-12-19 was last modified: by Menu de Noël Méru Méru 19 décembre 2022 2 Place de l'Hôtel de Ville Méru Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre Méru Oise

Méru Oise