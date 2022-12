Menu de Noël Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église, 24 décembre 2022, Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église . Menu de Noël LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron Laissac-Sévérac l’Église

2022-12-24 – 2022-12-24 Laissac-Sévérac l’Église

Aveyron Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 29 place du 11 Novembre LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église – Médaillon de lotte, beurre blanc des îles accompagnement du moment : 21€

………………………………………………… – Dinde noire fermière de « La Galinette » (Quins) farce aux marrons et sa crème aux morilles, accompagnement du moment. 19€ Les plats seront à retirer au restaurant le 24 décembre jusqu’à 14h.

Réservation conseillée jusqu’au mardi 20 décembre au : 06 66 13 84 41 ou 09 88 35 97 42 Votre restaurant Le Commerce vous propose cette année pour le réveillon ses plats à emporter ! Réservation conseillée jusqu’au mardi 20 décembre au 06 66 13 84 41 ou 09 88 35 97 42 sarllegourmand@outlook.fr +33 9 88 35 97 42 Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église

dernière mise à jour : 2022-12-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Autres Lieu Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Adresse LAISSAC Laissac-Sévérac l'Église Aveyron Ville Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église lieuville Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Departement Aveyron

Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laissac-severac-legliselaissac-severac-leglise/

Menu de Noël Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église 2022-12-24 was last modified: by Menu de Noël Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église 24 décembre 2022 Aveyron LAISSAC Laissac-Sévérac l'Église Aveyron Laissac-Sévérac l'Église

Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église Aveyron