Menu de Noël I Paco – Cuisine et vins Eymet, 24 décembre 2021, Eymet.

Menu de Noël I Paco – Cuisine et vins Restaurant Paco – Cuisine et vins 21 Place Gambetta Eymet

2021-12-24 – 2021-12-24 Restaurant Paco – Cuisine et vins 21 Place Gambetta

Eymet Dordogne Eymet

EUR 60 60 Le restaurant Paco-Cuisine et vins vous propose un menu de Noël pour les fêtes de fin d’année.

MENU DE Noël

Entrée

Saint Jacques rosssini

Plat

Blanc de volaille farci aux cèpes et truffes, accompagné de légumes de saison et purée de panais

Ou

Saumon au four accompagné de légumes sautés

Desserts

Bûche douceur (crémeux pistache, chocolat blanc et compare d’abricot)

Coupe de champagne et amuse bouche offert

Un verre de vin chaud au choix (rouge ou blanc)

Café offert

dernière mise à jour : 2021-12-18 par