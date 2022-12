Menu de Noël à la Ferme d’Huchet Vielle-Saint-Girons, 25 décembre 2022, Vielle-Saint-Girons Côte Landes Nature Tourisme Vielle-Saint-Girons.

Menu de Noël à la Ferme d’Huchet

127 rue Cante Coucut La Ferme d'Huchet Vielle-Saint-Girons Landes

2022-12-25 12:00:00 – 2022-12-25 14:30:00

La Ferme d’Huchet 127 rue Cante Coucut

Vielle-Saint-Girons

Landes

Vielle-Saint-Girons

Menu servi pour le déjeuner de Noël le 25 décembre.

Menu dégustation 70 €

Terrine de foie gras mi-cuit parfumée au Porto et à l’Armagnac, Chutney de fruits et brioche toastée

Coquilles Saint Jacques rôties, mousseline de céleri infusé au café, crumble de corail, chips de salsifis et jus de viande corsé

Pause glacée

Ballottine de chapon au cour de noisette et cèpes, risotto de pleurotes, sauce Albufera et trait de réduction de suc

Chariot d’assortiment de fromages affinés (suppl 8€/personne)

La boule de Noël exotique (mousse mangue, crémeux coco, compotée mangue passion sur une dacquoise coco) ou La bûche de Noël aux saveurs d’antan (biscuit pain de Gênes craquant, chocolat au lait Ghana, crémeux marron, confit cassis & crème de marron façon Mont Blanc) desserts by SAM (pâtissier glacier à Vielle St Girons)

Informations et inscriptions au 05 58 47 51 91 ou 06 77 00 58 63.

La Ferme d’Huchet

La Ferme d'Huchet 127 rue Cante Coucut Vielle-Saint-Girons

