Monbazillac Dordogne
Le restaurant La Tour des Vents vous propose son menu de Noël à emporter.

Chou-Fleur Confit Au Beurre Demi-Sel Et Œufs De Poissons Volant Pressé De Foie Gras De Canard Au Naturel Croustillant De Homard Au Citron Confit, Zeste De Kaffir, Fine Gelée De Carapace Relevée Bar De Ligne Grillé Beurre Blanc Au Caviar De La Maison Prunier, Légumes Du Domaine de Macoha Le Pot-Au-Feu De Poularde Fermière De Tauziet En Deux Préparations, Le Suprême A La Trompette, Les Cuisses Hachées Et Grillées, Râpé De Truffes Fraîches Assortiments de Fromage Sélection de Mr Blanchard Boule De Noël En Trompe L’œil Chocolat, Noix Et Caramel, Brownie A La Fleur De Sel, Croustillant Praliné Pour valider la réservation, nous vous remercions de verser un acompte de 95 € +33 5 53 58 30 10 Le restaurant La Tour des Vents vous propose son menu de Noël à emporter. La Noix De Coquille Saint Jacques Snackée

