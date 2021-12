Reims Reims Marne, Reims Menu de Noël à emporter par le restaurant Cul de Poule Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Vous avez envie de réveillonner chez vous avec vos proches ? La Maison du Cul de Poule vous réserve un menu festif avec des produits de qualité pour réjouir vos convives. Menu : 3 escargots grands crus de Bouzy en croquille ail / persil plat

*

Foie gras de canard / Fleur de sel de l’île de Ré

Petite brioche de chez Baptiste mon pote boulanger de Bétheny

*

Filet de bœuf d’Aubrac de chez Charles Verriest / Crème de Normandie réduite

Écrasé de pommes de terre truffe d’automne

Légumes de chez notre maraîcher

*

Le cœur de Neufchâtel affiné de chez Brice

*

La bûche de Sylvain et Fabienne Guglielmi

Feuille d’or / Dacquoise cacao / Mousse chocolat grand cru / Praliné noisette et amande Pensez à réserver vos menus dès maintenant ! auculdepoule@orange.fr +33 3 26 47 60 22 https://www.auculdepoule.com/menu-du-reveillon Au Cul de Poule 46 Boulevard Carteret Reims

