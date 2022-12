Menu de Noël à emporter et sur place du Phare de Jeanne Moncrabeau Moncrabeau Moncrabeau Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Moncrabeau

Menu de Noël à emporter et sur place du Phare de Jeanne Moncrabeau, 24 décembre 2022, Moncrabeau Moncrabeau. Menu de Noël à emporter et sur place du Phare de Jeanne 20 Place Dubarry Le Phare de Jeanne Moncrabeau Lot-et-Garonne Le Phare de Jeanne 20 Place Dubarry

2022-12-24 – 2022-12-24

Le Phare de Jeanne 20 Place Dubarry

Moncrabeau

Lot-et-Garonne Moncrabeau Le Phare de Jeanne à Moncrabeau vous propose son menu de Noël, de la Saint-Sylvestre et du Jour de l’An à emporter , sur réservation : Velouté de cèpes et baies roses.

Queue de homard entière décortiquée, aïoli maison

Caille demi désossée farcie au foie gras, sauce bordelaise, écrémé de purée maison

Assiette de gourmandises maison Le Phare de Jeanne à Moncrabeau vous propose son menu de Noël, de la Saint-Sylvestre et du Jour de l’An à emporter , sur réservation : Velouté de cèpes et baies roses.

Queue de homard entière décortiquée, aïoli maison

Caille demi désossée farcie au foie gras, sauce bordelaise, écrémé de purée maison

Assiette de gourmandises maison Le Phare de Jeanne Phare de Jeanne

Le Phare de Jeanne 20 Place Dubarry Moncrabeau

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Moncrabeau Autres Lieu Moncrabeau Adresse Moncrabeau Lot-et-Garonne Le Phare de Jeanne 20 Place Dubarry Ville Moncrabeau Moncrabeau lieuville Le Phare de Jeanne 20 Place Dubarry Moncrabeau Departement Lot-et-Garonne

Moncrabeau Moncrabeau Moncrabeau Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moncrabeau-moncrabeau/

Menu de Noël à emporter et sur place du Phare de Jeanne Moncrabeau 2022-12-24 was last modified: by Menu de Noël à emporter et sur place du Phare de Jeanne Moncrabeau Moncrabeau 24 décembre 2022 20 Place Dubarry Le Phare de Jeanne Moncrabeau Lot-et-Garonne Moncrabeau Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Moncrabeau

Moncrabeau Moncrabeau Lot-et-Garonne