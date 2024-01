Menu de la St Valentin La Chartreuse du Bignac Route du Bignac Saint-Nexans, mercredi 14 février 2024.

Menu de la St Valentin La Chartreuse du Bignac Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

A l’occasion de la St Valentin, la Chartreuse du Bignac vous propose un menu spécial pour le soir .

Dans une ambiance chaleureuse et raffinée, le diner gastronomique 6 services signé par notre Cheffe et son second vous sera servi.

Notre maître d’hôtel vous proposera une carte des vins élaborée en accord avec les mets.

Première Entrée

Queue de Homard à l’exotique

Deuxième Entrée

Farce fine de volaille, champignons et noix de coco

Poisson

Saint-Jacques rôties, risotto de manioc aux baies roses

Viande

Tourte à partager Pigeon et Foie Gras, sauce framboise balsamique

Pré-dessert

Gelée de citron, crème à la menthe et granité au rhum

Dessert

Tamarillo d’amour

Tamarillo d'amour

Route du Bignac La Chartreuse du Bignac

Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@abignac.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14



L’événement Menu de la St Valentin La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans a été mis à jour le 2024-01-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides