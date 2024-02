Menu de la St Valentin au Lion d’Or à St Geniez d’Olt St-Geniez-d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, mercredi 14 février 2024.

Parce qu’on a le droit de se faire plaisir, le Lion d’Or vous propose son menu spécial St Valentin.

Pour un repas en amoureux, faites vous plaisir !

Au menu

Mise en bouche

velouté exotique aux carottes et lait de coco, crevettes panées…

Foie gras mi-cuit maison, toast aux 3 saisons, chutney aux poires et gingembre…

Tartare de truites saumonées à la mangues et huile de vanille…

Dos de cabillaud en croutes de fines herbes et ses coques jus de coquillages et légumes primeurs

pavé de veau du Ségala champignons à la crème et crumble de noisettes

purée butternut et patates douces, pressée de pomme de terre oignons braisés…

Duo de dessert

Coeur coulant citron vert-framboises

Douceur comme un Ferrero chocolat praliné, noisettes…

Uniquement sur réservation 47 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

St-Geniez-d’Olt Place de l’Hôtel de Ville

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie leliondor.geniez@wanadoo.fr

L’événement Menu de la St Valentin au Lion d’Or à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2024-02-09 par OFFICE DE TOURISME INTERCANTONAL SAINT GENIEZ / CAMPAGNAC