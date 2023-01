Menu de la St-Valentin au Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour, 14 février 2023, Aire-sur-l'Adour .

Menu de la St-Valentin au Comptoir de l’Adour

3 Place Goury Aire-sur-l’Adour Landes

2023-02-14 19:00:00 – 2023-02-14 21:30:00

Aire-sur-l’Adour

Landes

EUR 35 Cocktails avec amuses bouches

Entrée : Terrine de foie gras, confiture d’oignon et pain d’épice ou carpaccio de St-Jacques

Plat : Pavé de bœuf sauce morilles et gratin de patate douce ou gambas en persillade et linguine au parmesan

Dessert : Chocoshère ou tartelette citron meringué à l’italienne

Réservation au 05 58 71 64 64

+33 5 58 71 64 64

