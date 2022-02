Menu de la St Valentin à la brasserie du cottage 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Menu de la Saint-Valentin à la brasserie du cottage: 28,50€ par personne hors boisson Apéritif : Kir pétillant litchi servi avec amuse bouche Entrée : Assiette de saumon ou salade terroir Plats : 1/2 magret de canard sauce poivre, accompagné de pommes de terre, de grenailles au sel de Guérande ou pavé de saumon sauce oseille accompagné de tagliatelles fraiches Fromage : Curé nantais sur salade de mâche Dessert : Délices de provence : Mousse au nougat, meringue et gelée d’agrume. Places limitées, ​pensez à réserver au 06 83 34 60 12 // 09 52 68 06 61 Menu de la Saint-Valentin à la brasserie du cottage: 28,50€ par personne hors boisson Apéritif : Kir pétillant litchi servi avec amuse bouche Entrée : Assiette de saumon ou salade terroir Pla… 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen 53 avenue de la pierre plate 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

