Pour le dîner de la St Sylvestre, Le Château les Merles vous propose un menu de fête avec une coupe de méthode traditionnelle en apéritif, le vin du Château les Merles inclus, de la musique ambiance et une demi-bouteille de méthode traditionnelle par personne. Amuse-bouche * Velours de chou-fleur, esturgeon fumé, œuf de caille poché * Boudin blanc de volaille, soto, julienne de légumes, riz soufflé * Croquette de topinambour, purée de topinambour, lotte et écume de truffe * Chou rouge piquant, croustillant aux pleurotes, magret de canard laqué * Filet de bœuf, compotée de chou vert, gnocchi parisienne, jus de veau à la poitrine de porc fumée * Cabécou, focaccia, chutney aux noix * Profiterole caramélisée à la clémentine, sauce chocolat

