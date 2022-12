Menu de la St Sylvestre – Casino de Cransac Cransac Cransac CransacCransac Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté Catégories d’évènement: Aveyron

Menu de la St Sylvestre – Casino de Cransac, 31 décembre 2022, Cransac

2022-12-31

Dîner de la St Sylvestre, samedi 31 dès 20h30, 90€

Mise en bouche,

Foie gras et son chutney de figues,

Bar au beurre blanc et sa sauce Champagne,

Filet de boeuf et sa garniture forestière?

Formage,

Bolchoï vanille fruits rouges,

1/4 vin blanc, 1/4 vin rouge, coup de Champagne et café compris.

Sur réservation au 05 65 80 68 08

Soirée dansante avec Loran
Sur réservation au 05 65 80 68 08

avenue Jean Moulin Cransac

