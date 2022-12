Menu de la St Sylvestre au Saint Julien Saint-Julien-en-Born, 31 décembre 2022, Saint-Julien-en-Born .

Menu de la St Sylvestre au Saint Julien

310 route des lacs Le Saint Julien Saint-Julien-en-Born Landes Le Saint Julien 310 route des lacs

2022-12-31 – 2022-12-31

Le Saint Julien 310 route des lacs

Saint-Julien-en-Born

Landes

Menu Saint-Sylvestre à 80 €

Cocktail de bienvenue

Amuse-bouche

Langoustine en habit de kadaïf et sa bisque de homard

Tartine fine aux escargots et champignons

Pressé de chapon aux cèpes et foies gras et sa farce de veau, écrasé de pommes de terre aux noisettes et blinis de potimarron

Trou lorrain à la mirabelle accompagné d’un sorbet mirabelle

Assiette de fromages fermiers

Demi sphère de chocolat et ses mousses de fruits servie avec sa coupe de champagne « Pierre Mignon »

Informations et inscriptions au 05 58 42 52 03.

+33 5 58 70 28 45 Le Saint Julien

Le Saint Julien 310 route des lacs Saint-Julien-en-Born

dernière mise à jour : 2022-12-09 par