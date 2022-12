Menu de la St Sylvestre à l’Auberge du Born Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Menu de la St Sylvestre à l'Auberge du Born
32 Route du Nel
Auberge du Born
Saint-Julien-en-Born
Landes

2022-12-31 19:00:00 – 2022-12-31 04:00:00

Auberge du Born 32 Route du Nel

Saint-Julien-en-Born

Landes Saint-Julien-en-Born Menu Saint-Sylvestre à 70 €

Cocktail

Amuses bouches

Foies gras mariné à l’Armagnac, pain d’épices & chutney de fruits

Pièce de bœuf fumé aux anguilles de pins sauce Bordelaise et son accompagnement de saison

Sélection de fromages du Sud Ouest

Bûche chocolatée & poires

Mignardises

+33 5 58 42 52 03

Auberge du Born
32 Route du Nel
Saint-Julien-en-Born

