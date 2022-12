Menu de la St Sylvestre à emporter : Le Lion d’Or à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Catégorie d’évènement: Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

2022-12-31 – 2022-12-31 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron EUR Place de l’Hôtel de Ville St-Geniez-d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Plateau de 12 verrines = 13,50€ – Verrine de bisque de homard et crevettes au cognac – Bouchée de mousse de foie gras aux poires caramélisées – Tartelette aux escargots à la crème persillées – Petoncles au bloulghour et perles de blé au curry et clementines Tarifs : Menu entrée + viande ou papillote de Flétan + fromages + dessert : 34€ Menu entrée + poisson + viande + fromages + dessert : 45€ Commande possible jusqu’au 29 décembre Parce qu’on a le droit de se faire plaisir en cette fin d’année, le Lion d’Or propose un menu spécial pour fêter Noël chez vous. leliondor.geniez@wanadoo.fr http://www.leliondor-traiteur-stgeniezdolt.com/ Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

