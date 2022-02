Menu de la Saint Valentin – Restaurant le Citron Pressé Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Menu de la Saint Valentin – Restaurant le Citron Pressé ZAC les Portes de Provence 3 rue Maurice Sibille Montélimar

2022-02-14

Montélimar Drôme Soirée de la Saint Valentin lundi 14 février 2022,

Profitez d’une ambiance romantique, gourmande, jazzy, agréable…

Menu à 39€

Réservation au 04 75 91 06 56 contact@lecitronpresse.fr +33 4 75 91 06 56 http://www.lecitronpresse.fr/ ZAC les Portes de Provence 3 rue Maurice Sibille Montélimar

