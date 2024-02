MENU DE LA SAINT-VALENTIN RESTAURANT LA VIEILLE FORGE Mesquer, mercredi 14 février 2024.

Découvrez notre Menu de Saint Valentin !



Première Rencontre

Royale de foie gras à l’anguille fumée

Second Rendez Vous

Tartelette de légumes de saison, langoustine et caviar

Premier Baiser

Bar et encornet rôti au chimichurri, mousseline de poivrons et croustillant de sarrasin

Coeur Palpitant

Filet de canette au poivre malabar, tarte fine aux endives caramélisées et purée de griottes

Tendre Moment

Trou normand ; glace confiture de lait et calvados

Instant Douceur

Coeur mangue corossol, sabayon au thé matcha et dacquoise coco

Nous demandons 30% d’arrhes par réservation. Si annulation moins 3 jours avant le 14 février, les arrhes serons encaissés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14

32 rue d’Aha

Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire lavieilleforge44@orange.fr

L'événement MENU DE LA SAINT-VALENTIN RESTAURANT LA VIEILLE FORGE Mesquer a été mis à jour le 2024-01-31