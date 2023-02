MENU DE LA SAINT VALENTIN La Table de Beaurecueil Beaurecueil Grand Site Concors Sainte-Victoire Beaurecueil Catégories d’Évènement: Beaurecueil

Bouches-du-Rhône

MENU DE LA SAINT VALENTIN La Table de Beaurecueil, 14 février 2023, Beaurecueil Grand Site Concors Sainte-Victoire Beaurecueil. MENU DE LA SAINT VALENTIN 66 allée des Muriers La Table de Beaurecueil Beaurecueil Bouches-du-Rhone La Table de Beaurecueil 66 allée des Muriers

2023-02-14 12:00:00 12:00:00 – 2023-02-14 13:30:00 13:30:00

La Table de Beaurecueil 66 allée des Muriers

Beaurecueil

Bouches-du-Rhone Beaurecueil EUR 85 85 MARDI 14 FEVRIER 2023 AU DEJEUNER ET AU DINER

Amuse-Bouche

***

Crouton de mousse de foie gras, émulsion de tuffes,

petite salade

***

Coquilles Saint Jacques snakées, flan de cresson, sauce vin blanc à l’ancienne

***

Sorbet Gabrielle

***

Mignon de boeuf, sauce Porto,

raviolis aux champignons des bois

***

Le dessert des amoureux



Ce menu vous est proposé à 85 euros TTC

prix net, service compris MENU DE LA SAINT VALENTIN jubergfait@free.fr +33 4 42 66 94 98 http://latabledebeaurecueil.com/ La Table de Beaurecueil 66 allée des Muriers Beaurecueil

dernière mise à jour : 2023-02-07 par Grand Site Concors Sainte-Victoire Provence Tourisme / Grand Site Concors Sainte-Victoire

Détails Catégories d’Évènement: Beaurecueil, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Beaurecueil Adresse Beaurecueil Bouches-du-Rhone Grand Site Concors Sainte-Victoire Provence Tourisme / Grand Site Concors Sainte-VictoireProvence Tourisme / Grand Site Concors Sainte-VictoireLa Table de Beaurecueil 66 allée des Muriers Ville Beaurecueil Grand Site Concors Sainte-Victoire Beaurecueil lieuville La Table de Beaurecueil 66 allée des Muriers Beaurecueil Departement Bouches-du-Rhone

Beaurecueil Beaurecueil Grand Site Concors Sainte-Victoire Beaurecueil Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaurecueil grand site concors sainte-victoire beaurecueil/

MENU DE LA SAINT VALENTIN La Table de Beaurecueil 2023-02-14 was last modified: by MENU DE LA SAINT VALENTIN La Table de Beaurecueil Beaurecueil 14 février 2023 66 allée des Muriers La Table de Beaurecueil Beaurecueil Bouches-du-Rhone Beaurecueil Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Grand Site Concors Sainte-Victoire La Table de Beaurecueil Beaurecueil

Beaurecueil Grand Site Concors Sainte-Victoire Beaurecueil Bouches-du-Rhone