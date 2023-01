Menu de la Saint-Valentin – Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’Évènement: Jura

2023-02-14 – 2023-02-14

Jura EUR 53 53 Menu spécial à l’occasion de la Saint-Valentin au Casino JOA à Saint-Laurent en Grandvaux avec ambiance musicale romantique. Mini brochette aux crevettes et noix de Saint Jacques

*****

Bouchée de poulet au saté, mousseline de pommes violettes au gingembre

*****

Crumble de saumon et saint-pierre, coeur d’artichaut et son nid de mesclun

*****

Dos de cabillaud au lard rôti , lingot de pommes de terre et ses petits légumes

*****

Suprême de Brie aux noix et pain d’épices

*****

Coeur croustillant au chocolat pistache & fruits rouges Tarif : 53€, réservations au 03 63 28 99 90 +33 3 63 28 99 90 ©casino Joa

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

