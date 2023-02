Menu de la Saint Valentin – Casino de Cransac CransacCransac Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté Catégories d’Évènement: Aveyron

Aveyron Cransac Aveyron 35 EUR Avenue Jean Moulin Salle du Carreau Cransac Mardi 14 février, 20h sur réservation.

Carpaccio de St Jacques,

Magret de canard épicé au gingembre, purée de patate douce.

Macaron rose aux framboises et éclats de pistache.

Menu à 35€ hors boissons.

Animation musicale avec Franck Roze ! +33 5 65 80 68 08 https://www.casino-cransac.com/ Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

