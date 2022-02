Menu de la Saint-Valentin aux Platanes Aire-sur-l’Adour, 14 février 2022, Aire-sur-l'Adour.

Menu de la Saint-Valentin aux Platanes Aire-sur-l’Adour

2022-02-14 – 2022-02-14

Aire-sur-l’Adour Landes

EUR 47 47 Le menu de la Saint Valentin

Uniquement à emporter – Lundi 14 février

à venir retirer de 18h30 à 19h30 au bistrot des Platanes

47 €, dernières commandes à formuler le dimanche 13 avant midi

La pressée de foie gras et aiguillettes de canard à la gelée de piment d’Espelette, Salade de mâche aux piquillos

–

Tartare de fruits exotiques aux queues de langoustines, fromage frais au combava, mesclun de salade et vinaigrette à la goyave

–

Le gros cannelloni de veau braisé aux cèpes, Asperges vertes nouvelles et petits légumes rôtis au four, Court jus réduit au romarin

–

La charlotte aux pralines roses et biscuits de Reims, fraises et framboises à la liqueur de fraises des bois, Eclats de meringue

Les Platanes à réserver au 05.58.45.87.27

Le menu de la Saint Valentin

Uniquement à emporter – Lundi 14 février

à venir retirer de 18h30 à 19h30 au bistrot des Platanes

47 €, dernières commandes à formuler le dimanche 13 avant midi

La pressée de foie gras et aiguillettes de canard à la gelée de piment d’Espelette, Salade de mâche aux piquillos

–

Tartare de fruits exotiques aux queues de langoustines, fromage frais au combava, mesclun de salade et vinaigrette à la goyave

–

Le gros cannelloni de veau braisé aux cèpes, Asperges vertes nouvelles et petits légumes rôtis au four, Court jus réduit au romarin

–

La charlotte aux pralines roses et biscuits de Reims, fraises et framboises à la liqueur de fraises des bois, Eclats de meringue

Les Platanes à réserver au 05.58.45.87.27

+33 5 58 45 87 27

Le menu de la Saint Valentin

Uniquement à emporter – Lundi 14 février

à venir retirer de 18h30 à 19h30 au bistrot des Platanes

47 €, dernières commandes à formuler le dimanche 13 avant midi

La pressée de foie gras et aiguillettes de canard à la gelée de piment d’Espelette, Salade de mâche aux piquillos

–

Tartare de fruits exotiques aux queues de langoustines, fromage frais au combava, mesclun de salade et vinaigrette à la goyave

–

Le gros cannelloni de veau braisé aux cèpes, Asperges vertes nouvelles et petits légumes rôtis au four, Court jus réduit au romarin

–

La charlotte aux pralines roses et biscuits de Reims, fraises et framboises à la liqueur de fraises des bois, Eclats de meringue

Les Platanes à réserver au 05.58.45.87.27

©pixabay

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-02-08 par