Menu de la Saint-Valentin au restaurant l’Ecole Restaurant l’Ecole Barguelonne-en-Quercy, mercredi 14 février 2024.

Menu de la Saint-Valentin au restaurant l’Ecole Restaurant l’Ecole Barguelonne-en-Quercy Lot

Cocktail maison et ses amuses bouches

Soupe à la tomate et toasts de mozzarella grillés

Carpaccio de bœuf au pesto et parmesan

Joue de lotte sauce curry sauge

Pavlova aux fruits rouges

39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Restaurant l’Ecole Lieu-dit Le Bourg

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie

L’événement Menu de la Saint-Valentin au restaurant l’Ecole Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Cahors Vallée du Lot