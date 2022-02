Menu de la Saint-Valentin au restaurant Le Commerce 1 Rue des Viviers 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Menu de la Saint-Valentin au restaurant Le Commerce 1 Rue des Viviers 56760 Penestin, 12 février 2022, Penestin. Menu de la Saint-Valentin au restaurant Le Commerce

du samedi 12 février au lundi 14 février à 1 Rue des Viviers 56760 Penestin

**Menu de la Saint-Valentin** Planteur des amoureux ENTRÉE *** Terrine de sanglier maison OU Tartare de crevettes maison PLAT *** Filet de sandre au beurre rouge, petites carottes glacées et flan de petits légumes OU Côte de cochon de montagne confite (cuisson lente), fondue d’échalotes, tomates fraîches et son gratin dauphinois. DESSERT *** Vacherin revisité à l’ananas OU Baba au rhum maison **Sur réservation auprès du restaurant.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T09:00:00 2022-02-12T19:00:00;2022-02-13T09:00:00 2022-02-13T19:00:00;2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T19:00:00

