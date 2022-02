Menu de la Saint-Valentin au restaurant La Vieille Forge 32 rue d’Aha 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

32 rue d’Aha 44420 Mesquer, le lundi 14 février à 09:00

Menu de la Saint-Valentin « Donnez à caux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revni, et des raisons de rester. » Mise en Bouche Terrine de canard confit au coeur de foie gras à la truffe noire du Périgord. Filet de sole en croûte de chapelure de crevettes, émulsion de gingembre et jeunes légumes. Filet de cerf sauce au poivre Selim, flan de carottes au macis, jeunes poireuax et pommes de terre nouvelles. Coeur neuchâtel et son pain pistou à la farine de gruau. « Diamant bleu de la vieille Forge » Entremet jasmin coeur coulant frambroise et glace au biscuit spéculos. Mignardise Menu de la Saint-Valentin « Donnez à caux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revni, et des raisons de rester. » Mise en Bouche Terrine de canard confit au coeur de foie … 32 rue d’Aha 44420 Mesquer 32 rue d’Aha 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

