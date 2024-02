Menu de la Saint Valentin au restaurant du Saint-Christophe Place Notre Dame La baule, vendredi 16 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T09:00:00+01:00 – 2024-02-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T09:00:00+01:00 – 2024-02-17T19:00:00+01:00

Offrez-vous une Saint-Valentin aux saveurs bauloises !

Ne vous préoccupez de rien, nous avons tout organisé pour vous offrir un moment privilégié en amoureux ‍❤️‍

Au programme de cette échappée romantique :

Un accueil en chambre avec une demi-bouteille de champagne et une superbe création chocolatée.

Un dîner en tête-à-tête avec un menu imaginé tout spécialement par le chef pour l’occasion ! (détail des menus proposés en commentaire)

le lendemain matin, régalez-vous avec notre buffet de petit-déjeuner fait maison et artisanal, servi en salle ou en chambre.

Profitez de notre offre Saint-Valentin en réservant dès à présent votre chambre pour les nuits du 14, 16 ou 17 février. Elle comprend la nuitée, l’accueil romantique, deux menus Saint-Valentin hors boisson et les petits déjeuners.

Réservation en ligne www.st-christophe.com ou auprès de notre réception par téléphone 02.40.62.40.00.

