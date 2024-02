Menu de la « Saint Valentin » au Moulin d’Alexandre à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt, mercredi 14 février 2024.

Parce qu’on a le droit de se faire plaisir en amoureux, le Moulin d’Alexandre vous propose un menu spécial pour la Saint Valentin !

Menu de la « Saint Valentin »

Mise en bouche

***

Terrine de foie gras du chef, chutney pomme et abricot

***

Filet de dorade, crémeux de céleri

***

Filet de boeuf d’Aubrac, pommes darphin et légumes du marché

***

Sphère chocolat et coeur coulant passion 49 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Le Bourg

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie moulin.alexandre@wanadoo.fr

