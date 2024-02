Menu de la Saint-Valentin au Fouquet’s 6 avenue Pierre Loti 44500 La baule La baule, mercredi 14 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

From Barrière with Love

Menu créé en collaboration avec le Chef Pierre Gagnaire

Une coupe de Champagne rosé à l’apéritif

Gelée iodée

Velouté de topinambour, poireaux, Paris boutons,

pétales de cabillaud demi-sel,

coques et couteaux

Tronçon de lotte en tandoori

compote de pomme fruit et radicchio, beurre Nantais.

Chiffonnade de volaille fermière

voile de lait, crème de parmesan truffée,

oignons blancs, potimarron, grenailles

Le dessert des amoureux

Granité Champagne à l’orange

marmelade d’agrumes, tuile aux amandes

6 avenue Pierre Loti 44500 La baule
02 40 11 48 48
02 40 11 48 45
royalthalasso@lucienbarriere.com
http://www.lucienbarriere.com

