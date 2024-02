Menu de la Saint-Valentin à l’Hôtel Terminus Hôtel le Terminus Cahors, mercredi 14 février 2024.

Kir royal de Valentin aux 5 fruits rouges

Entrées:

Religieuse saumon fumé de Norvège et crabe des mers du Nord, rémoulade de légumes liée d’un fromage blanc citronné

C’Juste 2021 Le Vent des Jours

ou

Pulpe de potiron rôti au Vadouvan servie entre purée et velouté foie gras de canard poêlé et herbes fraiches

Anatheme 2021 Mont de Marie

Plats:

Tournedos de veau rosé à cœur, crémeuse de Panais au beurre noisette, jus pincé aux noisettes torréfiées et poivre de Sichuan

Cuvée maurin 2020 La Bérangeraie

ou

Dos de poisson juste vapeur puis crouté au sésame noir, bouillon corsé carottes, poireaux, fenouils et champignons

Oliviers 2018- Massamier la Mignarde

Desserts:

Poire pochée, crémeux Gianduja, amandes grillées à la fleur de sel, chantilly à la vanille de Madagascar

Aimé Cages 1978 Domaine Cages

ou

Nage d’agrumes à l’orientale << menthe et the vert petite brioche à la cannelle comme un baba au rhum brun Rhum Turquoise Bay AmbréDiner de la St Valentin 50e/pers En Accord mets & vins 75€/pers 75 EUR.Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-02-14 fin : 2024-02-14Hôtel le Terminus 5 Avenue Charles de Freycinet Cahors 46000 Lot Occitanie

