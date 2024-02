Menu de la Saint-Valentin à l’Auberge de Kerhinet Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, mercredi 14 février 2024.

Menu de la Saint-Valentin à l’Auberge de Kerhinet Menu unique pour le dîner du mercredi 14 février 2024 48 € par personne uniquement sur réservation au 02 40 91 32 36 Queues de langoustines juste tiédies, crème légère au Gin des Marais, crac… Mercredi 14 février, 09h00 Kerhinet 44410 St lyphard Menu adulte: 48

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Menu unique pour le dîner du mercredi 14 février 2024

48 € par personne

uniquement sur réservation au 02 40 91 32 36

Queues de langoustines juste tiédies, crème légère au Gin des Marais, crackers sarrasin et son bouquet d’herbes

Médaillon de veau poêlé, pulpe de pomme de terre fumée, petits légumes et jus simple

ou

Noix de Saint-Jaques rôties, crème sarrasin, petits légumes et réduction acidulée

Douceur vanille, crémeux passion, mandarine et biscuit macaron

Kerhinet 44410 St lyphard Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 32 36 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aubergedekerhinet.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.aubergedekerhinet.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/menu-de-la-saint-valentin-a-l-auberge-de-kerhinet-st-lyphard.html »}]

LOISIRS Y|AUBERGEDEKERHINET|STVALENTINAKERHINET