Nous serons exceptionnellement ouvert le lundi 14 février midi et soir pour vous recevoir. Pas libre le lundi ? Ce menu sera également servi le samedi 12 au soir et le dimanche 13 au midi. Réservez vite votre table au 02 40 91 32 36. Menu Saint-Valentin – 49 € par personne avec accord mets et vins – 16 € Foie gras cuit en terrine, chutney de fruits rouges à la rose ❤️❤️❤️ Noix de Saint-Jacques rôties, crème de cèpes, chantilly au lard ❤️❤️❤️ Pavé de veau braisé , sauce crémée au vin jaune et légumes de saison ❤️❤️❤️ Dessert Saint-Valentin

Kerhinet 44410 St lyphard Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



2022-02-12T09:00:00 2022-02-12T19:00:00;2022-02-13T09:00:00 2022-02-13T19:00:00;2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T19:00:00