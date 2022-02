Menu de la Saint-Valentin à emporter – Restaurant Le Bateau Lavoir Damery Damery Catégories d’évènement: DAMERY

Marne

Menu de la Saint-Valentin à emporter – Restaurant Le Bateau Lavoir Damery, 14 février 2021, Damery. Menu de la Saint-Valentin à emporter – Restaurant Le Bateau Lavoir Au Bateau Lavoir 3 Rue du Port aux Bois Damery

2021-02-14 – 2021-02-14 Au Bateau Lavoir 3 Rue du Port aux Bois

Damery Marne Damery Dégustez entre amoureux ce menu à emporter de la Saint-Valentin, réalisé pour vous par le restaurant le Bateau Lavoir ! Bouché de riz de veau et pleurotes

Ou

Cassolette de la Mer au safran

*

Porcelet aux champignons

ou

Magret de canard au miel

Ou

Poisson du moment au Champagne

*

Brie de Meaux aux fruits secs et sa salade

*

Forêt Noire

Ou

Tartelette à la framboise Avec une bouteille de Champagne ou de vin offerte ! le-bateau-lavoir@hotmail.com +33 3 26 58 40 88 http://www.le-bateau-lavoir.fr/ Au Bateau Lavoir 3 Rue du Port aux Bois Damery

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: DAMERY, Marne Autres Lieu Damery Adresse Au Bateau Lavoir 3 Rue du Port aux Bois Ville Damery lieuville Au Bateau Lavoir 3 Rue du Port aux Bois Damery Departement Marne

Damery Damery Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/damery/

Menu de la Saint-Valentin à emporter – Restaurant Le Bateau Lavoir Damery 2021-02-14 was last modified: by Menu de la Saint-Valentin à emporter – Restaurant Le Bateau Lavoir Damery Damery 14 février 2021 Damery Marne

Damery Marne