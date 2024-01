Menu de la Saint Valentin à Barbarossa Face au 12 boulevard Darlu La baule, mercredi 14 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

On fête l’amour au Barbarossa.

La Saint-Valentin approche à grands pas alors prévoyez déjà votre soirée en amoureux. Pour l’occasion, nous vous proposons de déguster un menu unique.

Réservation recommandée au 09 83 57 06 12

Face au 12 boulevard Darlu Sur la plage 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 83 57 06 12 »}, {« type »: « email », « value »: « barbarossalabaule@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://barbarossarestaurant.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/menu-de-la-saint-valentin-a-barbarossa-la-baule.html »}]

