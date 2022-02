Menu de la Saint valentin ❙ Auberge du drot Capdrot, 13 février 2022, Capdrot.

Menu de la Saint valentin ❙ Auberge du drot

2022-02-13

Capdrot Dordogne Capdrot

L’auberge du Drot vous propose un déjeuner de la Saint Valentin avec au menu escalope de foie gras poêlée et soupe thai légumes et herbes, mignon de porc façon Wellington, gratin Dauphinois et crème ail, délice des amoureux chocolat piment d’Espelette.

+33 5 53 27 04 16

Auberge du drot

Le bourg Auberge du drot Capdrot

