2022-12-31 – 2022-12-31

Le P’tit Beaumont 20 Rue Paradis

Beaumont-en-Auge

Calvados Beaumont-en-Auge Au menu :

Pâté en croûte maison,

Buffet de hors d’œuvre sur son 31,

Sorbet pomme arrosé de Calvados,

Noix de Saint-Jacques aux agrumes, légumes d’hiver glacés,

Pavé de quasi de veau aux champignons des bois, pommes de terre mitrailles,

+33 2 31 64 80 22

