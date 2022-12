Menu de la Saint-Sylvestre / Le Batelier Prigonrieux Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’évènement: Dordogne

Prigonrieux

Menu de la Saint-Sylvestre / Le Batelier Prigonrieux, 31 décembre 2022, Prigonrieux Prigonrieux. Menu de la Saint-Sylvestre / Le Batelier 18 Route de la Résistance Le Batelier Prigonrieux Dordogne Le Batelier 18 Route de la Résistance

2022-12-31 – 2022-12-31

Le Batelier 18 Route de la Résistance

Prigonrieux

Dordogne Prigonrieux 57 57 EUR Le Restaurant Le Batelier vous propose son menu pour le réveillon de la St Sylvestre : Planteur et ses amuses bouches Gourmandise aux deux saumons et crabe crème acidulée Pavé de Cuissot de Cerf, sauce grand veneur Croustillant de cabécou au miel, vinaigrette noix Assiette gourmande Le Restaurant Le Batelier vous propose son menu pour le réveillon de la St Sylvestre : Planteur et ses amuses bouches Gourmandise aux deux saumons et crabe crème acidulée Pavé de Cuissot de Cerf, sauce grand veneur Croustillant de cabécou au miel, vinaigrette noix Assiette gourmande Restaurant le Batelier

Le Batelier 18 Route de la Résistance Prigonrieux

dernière mise à jour : 2022-12-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Prigonrieux Autres Lieu Prigonrieux Adresse Prigonrieux Dordogne Le Batelier 18 Route de la Résistance Ville Prigonrieux Prigonrieux lieuville Le Batelier 18 Route de la Résistance Prigonrieux Departement Dordogne

Prigonrieux Prigonrieux Prigonrieux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prigonrieux-prigonrieux/

Menu de la Saint-Sylvestre / Le Batelier Prigonrieux 2022-12-31 was last modified: by Menu de la Saint-Sylvestre / Le Batelier Prigonrieux Prigonrieux 31 décembre 2022 18 Route de la Résistance Le Batelier Prigonrieux Dordogne Prigonrieux Dordogne Dordogne Prigonrieux

Prigonrieux Prigonrieux Dordogne