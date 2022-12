Menu de la Saint-Sylvestre – La Haie Tondue Drubec Drubec Drubec Catégories d’évènement: Calvados

Drubec

Menu de la Saint-Sylvestre – La Haie Tondue Drubec, 31 décembre 2022, Drubec Drubec. Menu de la Saint-Sylvestre – La Haie Tondue 3 route de Caen D 675 La Haie Tondue Drubec Calvados D 675 3 route de Caen

2022-12-31 – 2022-12-31

D 675 3 route de Caen

Drubec

Calvados Drubec Soirée raclette !

Coupe de Champagne,

Velouté de potimarron, Saint-Jacques snackées et châtaignes,

Raclette à l’ancienne servie en salle et sa charcuterie italienne,

Omelette Norvégienne de chez Martine Lambert flambée en salle. Soirée raclette !

Coupe de Champagne,

Velouté de potimarron, Saint-Jacques snackées et châtaignes,

Raclette à l’ancienne servie en salle et sa charcuterie italienne,

Omelette Norvégienne de chez Martine Lambert flambée en salle. +33 2 31 64 85 00 D 675 3 route de Caen Drubec

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Drubec Autres Lieu Drubec La Haie Tondue Adresse Drubec Calvados D 675 3 route de Caen Ville Drubec Drubec lieuville D 675 3 route de Caen Drubec Departement Calvados

Drubec La Haie Tondue Drubec Drubec Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drubec-drubec/

Menu de la Saint-Sylvestre – La Haie Tondue Drubec 2022-12-31 was last modified: by Menu de la Saint-Sylvestre – La Haie Tondue Drubec Drubec La Haie Tondue 31 décembre 2022 3 route de Caen D 675 La Haie Tondue Drubec Calvados Drubec Calvados Calvados Drubec

Drubec Drubec Calvados