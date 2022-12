Menu de la Saint-Sylvestre / D’un Terroir à l’Autre Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne EUR 64 64 Le Restaurant d’Un Terroir à l’Autre vous propose son menu pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Au menu : Crémant Brut Rosé Aly Duhr du Luxembourg et canapés maison DUO DE PIGEONS Sauce au Porto rouge parfumée à la vanille Chips de chorizo et betterave rouge braisée Salade aux herbes FILET DE ROUGET Croûte de crevettes et légumes au curry Risotto aux flocons de bonite et gelée au Thé Matcha Sauce crustacée au cognac et piment rouge SELLE D’AGNEAU et TRUFFE Ravioli à la carotte farcis aux champignons et truffe Jus corsé d’agneau à la truffe Tapis d’épinards et carottes glacées au miel FERME LES YEUX Duo de mousses à la Vanille Bourbon et Pistache Gel à la mandarine et biscuit au pain d’épices

Glace à la pâte à tartiner aux noix at éclats de noisettes

GOURMANDISES MAISON

