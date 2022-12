Menu de la Saint-Sylvestre aux Platanes Aire-sur-l’Adour, 31 décembre 2022, Aire-sur-l'Adour OT Aire sur l'Adour Aire-sur-l'Adour.

Menu de la Saint-Sylvestre aux Platanes

2 Place de la Liberté Aire-sur-l’Adour Landes

2022-12-31 19:30:00 – 2023-01-01 01:00:00

Aire-sur-l’Adour

Landes

Aire-sur-l’Adour

EUR 67 Notre menu de la Saint Sylvestre et du jour de l’an

Amuse-bouche

Crème de fèves à la sauge, dès de foie gras au sésame et marrons glacés

Sandre et langoustines au lard de colonnata, sablé à l’oignon séché, poêlée d’artichauts et choux pak choï

Duo de veau(veau de sept heures et ris de veau)aux morilles, écrasée de patate douce à la truffe

Omelette norvégienne à la mandarine et à la mangue flambée au mousquet

Prix pour ce repas de fête : 67€

Notre menu de la Saint Sylvestre et du jour de l’an

Amuse-bouche

Crème de fèves à la sauge, dès de foie gras au sésame et marrons glacés

Sandre et langoustines au lard de colonnata, sablé à l’oignon séché, poêlée d’artichauts et choux pak choï

Duo de veau(veau de sept heures et ris de veau)aux morilles, écrasée de patate douce à la truffe

Omelette norvégienne à la mandarine et à la mangue flambée au mousquet

Prix pour ce repas de fête : 67€

+33 5 58 45 87 27

pexels

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OT Aire sur l’Adour