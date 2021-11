Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot, Saint-Cirq-Lapopie Menu de la Saint-Sylvestre au Gourmet Quercynois Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’évènement: Lot

Saint-Cirq-Lapopie

Menu de la Saint-Sylvestre au Gourmet Quercynois Saint-Cirq-Lapopie, 31 décembre 2021

2021-12-31 – 2021-12-31

80 EUR
Menu proposé : – mise en bouche,

– Saint-Jacques snackées sur une tranche de porc noir et son émulsion de péquillos,

– tournedos de bœuf de l’Aubrac et son beurre truffé,

– granité à la vieille prune,

– cabécou au safran du Quercy,

– délicieux au chocolat et son cœur de fruits rouges. Nouvel An

Saint-Cirq-Lapopie

