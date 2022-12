Menu de la Saint-Sylvestre à emporter / Le Bistro d’en Face Bergerac Bergerac Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Le restaurant le bistro d'en face vous propose un menu à emporter pour le réveillon du nouvel an.

Au menu

Chouquette de saumon fumé, crème aigrelette à l'aneth, caviar avruga

Tartelette au foie gras de canard, confiture de potimarron au miel de Romarin, confetti de magret fumé

Noix de coquille St Jacques grillées, jus de Homard au Cambawa, salsifi en 2 textures

Ris de veau cuit au sautoir, jus Périgueux, pomme dauphine truffée

Mont blanc : vanille, cassis, marron, meringue

Menu uniquement à emporter et sur réservation.
Commande à récupérer le samedi 31 décembre de 12h à 15h

+33 5 53 61 34 06

Le Bistro d'en face
Bergerac

