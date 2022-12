Menu de la Saint-Sylveste sur palce de Mr Guss Nérac, 31 décembre 2022, Nérac OT de l'Albret Nérac.

Menu de la Saint-Sylveste sur palce de Mr Guss

7 Avenue Mondenard Mr Guss Nérac Lot-et-Garonne Mr Guss 7 Avenue Mondenard

2022-12-31 – 2022-12-31

Mr Guss 7 Avenue Mondenard

Nérac

Lot-et-Garonne

Nérac

Mr Guss vous propose son menu de la Sylvestre sur place, uniquement sur réservation.

Créations apéritives

Entrées

Saumon gravlax mariné aux gin Grand nez et au miel, saint jacques en tartare et mayonnaise capucine aneth, tuile croustillante au miso.

Terrine de foie gras farcie aux crémeux de poire, crumble de pain d’épices. Brioche tiède et raviole fine d’oignons rouges au porto.

Gnocchis à la truffe, sauce onctueuse à la coppa, tuile croquante et crumble de noix torréfiées.

Plat

Magret de canard de la ferme cuit basse température, carottes glacées, millefeuille de patate douce aux épices, pomme de terre soufflées et sauce émulsionnée au foie gras.

Dessert

Tartelette banoffee, espuma Vanille de Madagascar et fève de tonka, banane caramélisée, chocolat caramélisée, crumble grué de cacao.

+33 5 47 36 82 75 Mr Guss

M. Guss

Mr Guss 7 Avenue Mondenard Nérac

