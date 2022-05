Menu de la fête des Mères : Le Clos Nicolas Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Eugénie-les-Bains, 29 mai 2022

2022-05-29 12:00:00 – 2022-05-29 14:00:00

Eugénie-les-Bains Landes EUR 30 Menu de la fête des mères au Clos Nicolas : – Raviole de Gambas, émulsion au lait de coco

OU

– Foie gras des Délices de St Orens gelée à la chambre d’Amour et framboises du Tursan – Parmentier de canard et jeunes pousses

OU

– Pavé de flétan, tian de légumes et pistou – Melon en folie

OU

Eugénie-les-Bains

