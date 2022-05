Menu de la fête des Mères : Au Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Menu de la fête des Mères : Au Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour, 29 mai 2022, Aire-sur-l'Adour. Menu de la fête des Mères : Au Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour

2022-05-29 – 2022-05-29

Aire-sur-l’Adour Landes EUR 30 Menu fête des mères :

Cocktail + amuse bouche

Carpaccio de st Jacques

Filet mignon de porc aux champignons risotto

Assiette gourmande aux fraises 30€ sur réservation 05 58 71 64 64 Menu fête des mères :

Cocktail + amuse bouche

Carpaccio de st Jacques

Filet mignon de porc aux champignons risotto

Assiette gourmande aux fraises 30€ sur réservation 05 58 71 64 64 +33 5 58 71 64 64 Menu fête des mères :

Cocktail + amuse bouche

Carpaccio de st Jacques

Filet mignon de porc aux champignons risotto

Assiette gourmande aux fraises 30€ sur réservation 05 58 71 64 64 pexels

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Ville Aire-sur-l'Adour lieuville Aire-sur-l'Adour Departement Landes

Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-ladour/

Menu de la fête des Mères : Au Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour 2022-05-29 was last modified: by Menu de la fête des Mères : Au Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour 29 mai 2022 Aire-sur-l'Adour Landes

Aire-sur-l'Adour Landes