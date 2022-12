Menu de fêtes Ouroux-en-Morvan, 31 décembre 2022, Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan.

Menu de fêtes

Hôtel-restaurant Le Lion d’Or Ouroux-en-Morvan Nièvre

2022-12-31 – 2022-12-31

EUR 38 Menu à emporter le jour même entre 9h et 11h30, sur commande au plus tard le 22 pour le 24 et le 29 pour le 31 par téléphone) :

Mise en bouche au choix :

Crevettes sur crème citron / Saumon fumé sur crème de ciboulette / Petit Wrap thon mayonnaise sur salade d’endives

Entrée au choix :

Pâté en croûte maison de lapin à la pistache, confiture d’oignons maison / Quiche maison chaire de grenouilles, lardons, champignons / Cassolette d’écrevisses sur bisque d’écrevisses

Poisson au choix :

Queue de lotte à l’armoricaine / Filet de Saint Pierre au beurre blanc / Filet de rouget sur mer rouge aux senteurs de poivrons (accomagnements pour chaque : riz basmati et gratin de légumes)

Viande au choix :

Caille en crapaudine farcie, sauce aux girolles / Rable de lapin aux morilles / Sauté de chevreuil sauce grand veneur (accompagnements pour chaque : flans de légumes maison, gratin de pomme de terre à la crème)

Dessert au choix :

Entremets maison mascarpone et ricotta aux fruits rouges, sur biscuit au beurre et copeaux de chocolat blanc / Poiriette maison (mousseline à la poire sur génoise) / Entremets duo de mousses aux chocolats maison (blanc et noir), accompagnés d’écorces d’oranges confites.

+33 3 86 78 15 55

