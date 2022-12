Menu de fêtes – Hôtel Malpel Decazeville, 31 décembre 2022, Decazeville .

Menu de fêtes – Hôtel Malpel

2022-12-31 – 2022-12-31

EUR Decazeville Menu du nouvel an, sur place 45€ et à emporter à 39€

Foie gras mi-cuit maison, chutney de mangues à l’oignon rouge,

Aumonière aux Saint-Jacques, cabillaud et fruits de mer, crème au champagne,

Filet de chapon façon tournedos, sauce au girolles, purée de patates douces et légumes rôtis,

Millefeuille à la vanille et au praliné, glace au caramel beurre salé d’Isigny

Réservations au 05 65 43 04 33

Infos menu à emporter : à commander avant le lundi 26 décembre et à retirer le 31 décembre entre 16h et 20h.

+33 5 65 43 04 33

