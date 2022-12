Menu de fête – La Miniera Decazeville Decazeville Catégorie d’évènement: Decazeville

2022-12-24 – 2022-12-24 Decazeville Aveyron 49 EUR Decazeville Menu du 24 Décembre à 49€, boissons incluses

Assiette de foie gras et sauté de gambas,

Agneau confit et sa printanière hivernale,

Assiette gourmande,

Café

Coupe de bulle offerte au pub le Charbon

Réservation 05 81 35 17 50 +33 5 81 35 17 50 Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

