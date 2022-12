Menu de fête à la Petite Auberge Cahors Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Menu de fête à la Petite Auberge, 31 décembre 2022, Cahors. La Petite Auberge, 134 rue Saint Urcisse

2022-12-31 – 2023-01-01

La Petite Auberge, 134 rue Saint Urcisse, Cahors

Cahors

45 EUR – Crème brûlée aux truffes (Melanosporum) et au parmesan,

– Cassolette de St-Jacques à la fondue de poireaux,

– Foie gras maison, gelée de monbazillac au safran,

– Pavé de turbo, croûte de romarin et sa vinaigrette chaude à l’échalotte,

– Caille farcie au foie gras et cèpes,

– Souris d’agneau confite 7h au miel et au thym,

– Filet de bœuf Rossini et sa sauce aux truffes (+5 €),

– Trilogie de desserts ou assiette de fromages.

La Petite Auberge sera ouverte sur réservation le 31 décembre, midi et soir, ainsi que le 1er janvier midi avec un menu unique.

lapetiteauberge.cahors@gmail.com +33 5 65 35 06 05

La Petite Auberge, 134 rue Saint Urcisse, Cahors

